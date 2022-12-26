İş adamı tarafından restoranda öldürülen akademisyene veda
Ankara'da restoranda birlikte yemek yediği iş adamı tarafından silahla başından vurularak öldürülen akademisyenin cenazesi defnedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 16:32, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 16:32
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak (40) için Polatlı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Çaprak'ın cenazesi, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Çaprak'ın yakınları ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Çaprak'ın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda dün arkadaşlarıyla yemek yiyen iş adamı Polat A, iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladığı Çaprak'ın başına bir el ateş etmişti. Evli ve 3 çocuk babası Çaprak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız