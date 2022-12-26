Kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Çorum'da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 17:58, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 18:18
Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesine ait 19 AU 988 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal'ın kullandığı 19 M 5184 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız