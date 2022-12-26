Kulüp başkanı giderken kulübün kazandığı kupaları da götürdü

Yılın son Kabine toplantısı bitti
Yılın son Kabine toplantısı bitti
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetimine ceza
TİHEK'ten haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetimine ceza
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Çalışanların maaşlarını ödemeyen Üniversiteye YÖK'ten inceleme
Çalışanların maaşlarını ödemeyen Üniversiteye YÖK'ten inceleme
Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Ekmek zammında gramaj oyunu
Ekmek zammında gramaj oyunu
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Kulüp başkanı giderken kulübün kazandığı kupaları da götürdü

Bir zamanlar Süper Lig'de başarılarından söz ettiren, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ve şu an hiçbir ligde faal takımı bulunmayan Kardemir Karabükspor'un başkanı takımın geçmişte kazanmış olduğu kupaları yanında götürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 18:28, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 18:28
Yazdır
Kulüp başkanı giderken kulübün kazandığı kupaları da götürdü

Ankara'da yaşayan ve orada ticari faaliyetlerini sürdüren Kardemir Karabükspor'un mevcut kulüp başkanı Mehmet Yüksel, kulübün mazisinde yer alan kupaları Karabük'ten Ankara'ya götürdü. Kulübün eski başkanlarından Taner Canyurt, olayla ilgili KARDEMİR Yönetim Kurulu'na kupaların en ivedi şekilde Karabük'e getirilerek KARDEMİR'e teslim edilmesi ve ilerleyen süreçte de müze olarak sergilenmesi için dilekçe yazarak talepte bulundu.

Karabük'ün 1969 yılından bu yana en büyük spor değeri ve şehrin markası konumunda olan Kardemir Karabükspor'un kupalarının Ankara'ya götürülmesi tüm Karabük kamuoyu ve sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Takımın kurulduğu ve 53 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü şehir olan Karabük'ün en büyük spor değeri olan Karabükspor'un kupalarının şehirde olması, artık eski günlerine zor dönecek olsa bile kulübün mazisinin Karabük'te bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Karabükspor'da 2020 yılının Ocak ayında kongreye gitme kararı alınmış fakat kongre sürekli ertelenerek yapılamamıştı. Son olarak 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden olan Karabükspor iki maç üst üste maça çıkmayarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yerel amatör lige düşürüldü. Şu an hiçbir ligde faaliyeti bulunmayan Karabükspor'un 2023-2024 futbol sezonda neler yapacağı hakkında ise net bir açıklama bulunmuyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan: Ronaldo'yu harcadılar
Erdoğan: Ronaldo'yu harcadılar
Galatasaray liderliğe yükseldi
Galatasaray liderliğe yükseldi
Beşiktaş Gaziantep'te 1 puanla yetindi
Beşiktaş Gaziantep'te 1 puanla yetindi
Jorge Jesus: Önemli olan sezon bitiminde lider olmak
Jorge Jesus: Önemli olan sezon bitiminde lider olmak
Mircea Lucescu Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı
Mircea Lucescu Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı
TFF'den Kayserispor ile 9 kulübe puan silme cezası
TFF'den Kayserispor ile 9 kulübe puan silme cezası

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Tasarrufa hemen başlayın!

Tasarrufa hemen başlayın!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Enes Kanter Papa'ya Fethullah Gülen'in selamını götürdü!

Enes Kanter Papa'ya Fethullah Gülen'in selamını götürdü!

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Enes Kanter özel davetle Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'la görüştü. Papa'ya Gülen'in selamını söyleyen Kanter, Türkiye'yi şikayet etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

26 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.