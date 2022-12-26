Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 18:51, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 18:53
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız