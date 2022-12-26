TİHEK'ten haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetimine ceza

Kurumun kararına göre, başvurucu A.Ş.Ü'ye tesettür mayo olan haşema ile ikamet ettiği sitenin havuzuna girmesine izin verilmedi. İtirazına rağmen site yönetiminin haşemayla havuza girilmesinin yasak olduğunu savunması üzerine A.Ş.Ü, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, site yönetiminin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, siteye 20 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

- Kararın gerekçesinden

Kurumun ihlal kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu kaydedildi.

Anayasa'nın 24'üncü maddesinde de "din ve vicdan hürriyeti"nin tanımlandığına işaret edilen kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre de herkesin hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit olduğu vurgulandı.

Başvurucunun haşemayla havuza girmesinin yasaklanmasının güvence altına alınan hakların ihlali olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Din veya inanca uygunluk veya din veya inancın gereklerinin uygulanması sadece törenleri değil, aynı zamanda, beslenme ile ilgili belirli adetleri, belirli kıyafetlerin giyilmesini, başörtüsü takılmasını ve çeşitli ritüelleri de içerebilir. Bu bağlamda haşema giymenin de din ve inanç hürriyeti kapsamında bir dışa vurum şekli olduğunun kabul edilmesi gerekir."