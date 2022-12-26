Okulda öğretmen, camide imam
Kayseri'nin Develi ilçesinde ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, mahalle camiinde imam olmadığı için imamlık da yapıyor.
İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet
Akif Kılıf, okulda çocukların eğitimine katkıda bulunurken, mahalle sakinlerine
de yardımcı oluyor. Ders saatlerinde öğrencileriyle zaman geçiren Kılıf, mahalle
camisinde imam olmamasından dolayı camide de imamlı yapıyor. Özellikle cuma
namazlarında cemaatle buluşan Mehmet Akif Kılıf, mahalle sakinlerinin takdirini
topluyor.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu öğretmen Mehmet Akif Kılıf, "2
yıldan beri Saraycık Mahallesinde ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Daha önce
Develi ve Nevşehir'de farklı yerlerde görevde bulundum. Son 2 yıldan beri buradayım.
Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda
da köyümüzde imamımız mevcut değil. Yine burada bulunduğum süre zarfında da
cuma namazlarını kıldırıyorum. Cemaatimizle beraber iştirak ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
Saraycık Mahalle Muhtarı Adem Erdem ise "Mehmet Akif hocamız vekil olarak öğretmenliğimizi yapıyor. Şuanda da camimizde imamımız olmadığından dolayı cuma namazlarımızı kıldırıyor. Allah razı olsun kendisinden. Sadece burada değil, şuan bildiğim kadarıyla Develi'nin 5-6 köyünde imam yok" dedi.