6'lı masada çoklu aday seçeneği

Saraçhane mitinginde Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlık, 6'lı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı." uyarısında bulunurken, Akşener, mitingle ilgili çok sert karşılık verdi.

"Kimseden izin alma mecburiyetim yok"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi Parti olarak biz de, amasız, fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik. Yanlış anlaşılmasın izin almak için aramadım. Öyle bir durum yok. Kimseden izin alma mecburiyetim yok. Söyleyene de çok fena çarparım." diye konuştu.

"Tek aday ya da çok aday bilmiyorum"

İki parti genel başkanı arasındaki yüksek gerilime karşın Kılıçdaroğlu, "Kavga etmedik ki aramızda görüş ayrılığı olsun." ifadesini kullandı. Ancak aday konusunda belirsizlik "muhalefet cephesinde çoklu aday seçeneği mi gündemde" sorusunu gündeme getirdi.

CHP lideri bu konuda, "Tek aday ya da çok aday bilmiyorum, adayı oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla seçeceğiz diye bir şey konuşmadık. Bu konu gündeme geldiğinde konuşuruz." yanıtını verdi.

Parti kaynakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın adayı ne zaman belirlenecek sorusuna da cevap verdiğini belirtti. Buna göre CHP Lideri "Adayımızı seçim kararı alındıktan sonra açıklama eğilimindeyiz." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinin mayıs değil nisan ayında yapılmasına sıcak baktıklarını, mayısa bırakılırsa zamanında seçime gidilmesinden yana olduklarını da vurguladı.