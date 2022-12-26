Bakan Özer: 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Türkiye Finalleri"ne katıldı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Özer, 2000'li yılların başında 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 olduğunu hatırlattı.

Son 20 yılda eğitim alanında seferberlik gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, bu seferberlik sayesinde 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıktığını belirterek, "İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44, ortaöğretim ise yüzde 44'ten yüzde 95'e çıktı" diye konuştu. Özer, bu dönemde ilk kez Türkiye'de ekonomik gelirlere ve cinsiyete bakılmaksızın çocukların eğitimde okullaşma imkanına kavuşturulduğunu vurguladı.

"Sizlerin nitelikli eğitim alabilmeniz için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmeleri için gece gündüz çalıştığının altını çizen Özer, bölgesel farklılıklar ve okul türü farklılıkları olmadan öğrencilerin en nitelikli eğitime erişmeleri için çaba sarf ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak BİLSEM'lere (bilim sanat merkezleri) erişimleri kolaylaştırmak için 185 BİLSEM sayımızı, 2022 yılında 379'a çıkardık. İstediğimiz, tüm öğrencilerimizin kolay bir şekilde BİLSEM'lere erişimini sağlayabilmek. 2023 yılında size sürprizimiz var. Tüm ilçelerimize BİLSEM kuracağız. Böylece öğrencilerimizin otuz kilometre, elli kilometre, yüz kilometre uzaktaki BİLSEM'e değil, bulunduğu ilçedeki BİLSEM'e erişebilmesini sağlayacaksınız."

"8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini almış bulunuyoruz"

Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli bileşenin patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri mülkiyet kültürünün tüm eğitim kurumlarında yaygınlaşmasını sağlamak olduğun da altını çizen Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda fikri mülkiyet bağlamında Milli Eğitim Bakanlığının tescilini almış olduğu ürün sayısı yıllık 2,9; yani yüzde 3'tür. Çok ciddi bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik ve 2022 yılında 7 bin 500 ürünün tescili için çaba sarf ettik. 2022 yılının sonunda 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini almış bulunuyoruz. Bunların 162'sini de ticarileştirebildik. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan eğitimin niteliğini artırırken, diğer taraftan inovatif girişim kapasitesini artıracak şekilde de okullarımızı desteklemeye devam ediyor."

Etkinliğin her ay yapılmasını öneren Özer, "İnşallah her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim. Kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım. Aynı zamanda tematik bir konuda da bir çalıştay yapalım" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, yarışmacı öğrenciler ile öğretmenleri ve davetliler de katıldı.

Program sonunda Bakan Özer ve katılımcılar, kurdele keserek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin projelerini sergileyeceği program 4 gün boyunca devam edecek olup, 29 Aralık'taki ödül töreniyle son bulacak.

Poster sunumu yarışması

Matematik ile çevre ve iklim değişikliği olmak üzere iki alanda yapılan yarışma ile ayrıca bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı platformlar oluşturulacak. Öğrenciler, yarışma çerçevesinde bilim adamları, akademisyenler ve yeni teknolojilerin araştırma alanlarına yönelik çalışmalar yapan sektör temsilcileri ile bir araya getirilecek.