Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ HIZLAN DİYORUM HIZLAN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan önce sarf ettiği sözler dikkat çekti. "Bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik" diyerek söze başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz keşifleri için, "Bakıyorum enerji bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan. Hızlan biz de inşallah artık Filyos'a mı gideriz farklı bir yere mi gideriz nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim" dedi.

BAKAN DÖNMEZ, ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KARŞISINDA GÜLDÜ



Erdoğan'ın sözleri karşısında Bakan Dönmez ve kabinedeki diğer isimler güldü. Erdoğan daha sonra Çaycuma-1 sondajında yapılan doğal gaz keşfini açıkladı.