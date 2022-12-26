Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ile eşi kazada yaralandı
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve eşi Ayşen İşcan, trafik kazasında yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 23:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 23:40
Hakan İşcan'ın kullandığı otomobil, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi yakınlarında Avrupa otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu aynı yönde ilerleyen tıra çarptı.
Kazada yaralanan İşcan çifti, Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.
İşcan çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hastaneye gelerek İşcan çiftini ziyaret etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız