27 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
27 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları..
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Nevşehir/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021" adlı haber bülteni yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Büyük Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü
- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek.
- Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak, Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00/11.00/13.15/15.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası başlayacak; MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.
(Ankara/17.00/İstanbul/17.00/20.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol maçı oynanacak.
(İzmir/20.00)
3- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart'ta Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız