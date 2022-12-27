40 yıllık karargah Paris: Fransa PKK'yı kendi elleriyle besleyip büyüttü

PKK'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi olan Fransa, 40 yıldır elleriyle beslediği terörle yüzleşiyor. 3 kişinin öldürülmesini bahane eden PKK'lı teröristler, Paris'i yakıp yıktı. PKK, 1980'li yılların başından itibaren çeşitli siyasi partiler, dernekler, vakıflar ve enstitüler aracılığıyla Fransa'da varlık ve faaliyet gösteriyor. Fansa, örgütün sözde üst düzey isimlerine ev sahipliği yapmaya, PKK'nın 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde yaptığı ilk terör eyleminden sonra siyasi sığınmacı olarak kabul etmesiyle başladı.

STK'LAR ÜZERİNDEN YAPILANMA

PKK'nın Fransa'daki yapılanmasının omurgasını kendisine bağlı sözde STK'lar oluşturuyor. Sözde STK'lar aracılığıyla PKK'ya finansman sağlanırken, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri de yapılıyor. Sokak hareketlerinin organizasyonunun yapıldığı sözde STK'larda PKK adına ideolojik eğitimler veriliyor. PKK'nın Fransa'daki omurgasını Fransa Demokratik Kürt Konseyi(CDK-F) yapıyor. CDK-F'nin çatısı altında Fransa'da PKK'ya bağlı 24 kuruluş bulunurken, CDK-F, PKK'nın Fransa'daki KCK yapılanması gibi hareket ediyor.

KADIN YAPILANMASI DA FRANSA'DA

Kadın ve çocukları kullanan PKK, Fransa'da da kadınlar üzerinden yapılandı. Fransızların sempatisini kazanmaya çalışan PKK, terör eylemlerinden önce kadın örgütlenmelerini kullanarak ideolojik anlamda kendisine yakın uluslararası kadın derneklerinin desteğini alıyor. Fransa'da PKK ile doğrudan ilişkili olan ilk kadın yapılanması 1987'de faaliyete geçen Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği oldu. PKK'nın Fransa'daki kadın yapılanması tam anlamıyla 2014'te kurulan ve 2 Şubat 2018'de Fransa tarafından resmi olarak tanınan ve terör propagandasının merkezlerinden olan TJK-F ile organize oldu.

KIZ ÇOCUKLARINA KANCA

PKK'nın Fransa'daki kadın yapılanması içindeki sözde STK'ları arasında Evry Çiçek Botan Kadın Meclisi de bulunuyor. TSK'nın yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarında etkisiz hale getirdiği kadın teröristler için propaganda yapan sözde STK, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP ile birlikte çalıştı. Başka bir sözde STK olan Zin Kürt Kadın Derneği ve Komünler'de kız çocukları ve genç kızların PKK ideolojisinde yetiştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi için kararlar alınıyor.

KANDİL'DEN YÖNETİLEN ÜNİVERSİTE YAPILANMASI

Örgüte eleman kazandırmak için Fransa'da yaşayan gençleri de hedef alan PKK, gençleri sokak eylemlerinde ve uyuşturucu trafiğinin yönetilmesinde kullanıyor. PKK, Türkiye'den Fransa'ya getirdiği gençleri örgüte müzahir iş yerlerinde çalıştırdıktan sonra hem sokak gösterilerinde kullanıyor hem de maaşlarının belli bir miktarını örgüte bağlı kuruluşlara vermelerini sağlıyor. PKK'nın Fransa'daki gençlik yapılanmasında en tehlikeli grup ise, üniversitelerde yapılanan ve doğrudan Kandil'den yönetilen "La Jeunesse Apoiste".

SÖZDE GENÇLİK YAPILANMASI

Fransa'daki akademik çevre içerisinde yapılanan Fransa Kürt Öğrenciler Birliği de örgütün Fransa'daki gençlik yapılanması içinde bulunuyor. Erdal Welat Gençlik Merkezi yapısı da PKK ideolojisini siyasal zeminden sosyal alana taşımak için çalışıyor. Sözde STK, PKK ideolojisini benimsetmek için konserler başta olmak üzere farklı türde sosyal etkinlikler düzenliyor. Fransa'da PKK'nın gençlik yapılanmasını oluşturan bir diğer yapı Zinar Raperin Gençlik Meclisi. Adını 17 Ocak 2016'da Ankara'da bombalı araç saldırısı düzenleyerek 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan PKK'lı terörist Abdülbaki Sönmez'in kod adından alan yapı meclis, belediye başkanlıkları ve resmi kurumlar önünde eylemler yapıyor.

PKK'NIN KIZILHAÇ'I

PKK'nın Fransa'daki STK yapılanmasının diğer ayağını da sosyal ve kültürel alanlarda kurduğu dernek, meclis ve merkezler oluşturuyor. Bu merkezlerin başında Kürdistan Kızılayı Heyva Sor Kurdistane geliyor. PKK'ya doğrudan para aktaran sözde PKK Kızılay'ını, PKK'ya para aktardığını tespit eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi muhatap almıyor. PKK'nın "sıhhiyesi" olarak görev yapan PKK'nın Kızılay'ı diğer sözde STK'ların topladığı paraların Kandil'e transferini de yapıyor.

KÜLTÜR DEĞİL TERÖR FAALİYETİ

PKK'nın Paris'te sözde kültür derneği adı altında yapılandığı sözde STK'lardan biri Ahmet Kaya-Kürdistan Kültür ve Sanat Akademisi. 16 Haziran 2001'de de Fransız resmi kayıtlarına geçen sözde dernek, PKK'nın Avrupa'daki gizli kasası olarak biliniyor. Sözde dernek üyeleri, öldürülen kadın teröristler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Sönmez gibi figürleri ön planda tutarak PKK propagandası yapıyor. Sarreguemines Kürt Kültür Derneği, Rennes Amara Kürt Kültür Derneği, Marsilya Mezopotamya Kültür Merkezi, Alsace Mezopotamya Kültür Merkezi, Kürt Kültür ve Sanat Akademisi, Mulhouse Kürt Kültür Merkezi ve Yvelines Franco-Kürt Kültür Derneği de faaliyette bulunuyor.

AKTİF 4 YAYIN ORGANI

PKK ile bağlantılı resmi kaydı olan 25'ten fazla sözde STK organizasyonun var olduğu Fransa'da PKK'nın 4 yayın organı bulunuyor. Paris Kürt Enstitüsü'nün aylık yayımladığı Birleşme, Bilgi Bülteni, Hevi ve Kurmanci, Kürdistan Dosyası ve Jina Serbilind dergileriyle PKK'nın sadece Avrupa'daki siyasi ajandasını sergilemekle birlikte PKK'nın Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki faaliyetlerini Avrupa kamuoyuna iletiyor. Örgütün birçok kanalı da Fransa merkezli Eutelsat üzerinden yayınlarını sürdürüyor.

ZEYTİNDALI'NA KARŞI YALAN HABERLER

PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'ye bağlı sözde Rojava temsilciliği de Fransa'daki sözde STK'lardan. Mayıs 2016'da Moskova, Prag, Stockholm ve Berlin'in ardından Paris'te kurulan sözde temsilcilik, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine Zeytindalı Harekatı'nı başlatmasının ardından uluslararası kamuoyunun desteğini almak için internet sitelerinde dezenformatif ve manipülatif bilgiler içeren yayınlar yaptı. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya atan sözde temsilcilik, Fransa kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirmeye çalıştı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NIN TALİMATIYLA KURULDU

CDK-F çatısı altında faaliyet gösteren sözde STK'larının başında Paris Kürt Enstitüsü geliyor. SETA Vakfı tarafından hazırlanan 'Avrupa'da PKK yapılanması' başlıklı rapora göre 1983 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın talimatıyla kurulan sözde enstitü, terör faaliyetlerinin merkezinde bulunuyor. Çeşitli projelerden yüklü miktarda gelir elde eden sözde enstitüye, Avrupa Birliği, İsviçre, Uluslararası Kalkınma Ajansı, Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Uluslararası Olof Palme Merkezi, Norveç İşçi Hareketi, Generalite de Catalogne ve bazı İtalyan kuruluşları da fon sağlıyor.

Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyülelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dişişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Magro bakanlığa çağrılarak Paris saldırısı bahanesiyle, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildiği öğrenildi. Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklenildiği mesajı verildi.

Şahin Şen