Tatil seçeneklerinde villa kiralama dönemi

İlandır

Muhabirlerimizin derlediği bilgiye göre, tatil seçeneklerinde baz alınan döviz kurlarındaki artış nedeniyle yükselen fiyatlar, tatilcilerin bu seçeneklere erişimini zorlaşıyor. Özellikle aile ya da arkadaş grupları ile planlanan kalabalık tatiller, lüks oteller yerine bu sistem ile daha ekonomik hale geliyor. Kış dönemlerinde Balayı yapmak zorunda olan ve yurt dışına çıkamayan balayı çiftleri de kendilerine özel dizayn edilmiş villalarda ekonomik bir tatil gerçekleştirmekte. Araçlar için yaygın olarak kullanılan kısa süreli bu tarz kiralama modelinin villalarda da başlaması ile beraber sektöre her geçen gün yeni özel havuzlu lüks villalar da eklenmeye devam etmekte.

Girişimciler bu alandaki potansiyeli görerek yüksek satış fiyatlarına sahip olan Lüks villaları, tatil amacı ile kısa süreli olarak tatilcilere kiralama imkanını yaratıyor. Tatilcilere hayatları boyunca satın alamayacakları bu villalarda kalma fırsatı sunan "villa kiralama" modeli, sosyal medya sayesinde de moda olmakta ve sektöre olan talep her geçen gün artmaya devam etmekte.

İspanya ve Yunanistan'da halen devam eden ve ülkemizde ki mülk sahibi yabancı turistlerin başlattığı bu tarz tatil sistemi, geçmiş yıllardan bu yana yerli firmalar tarafından, yerli tatilcilere de hizmet vermeye başlamış ve öncelikle ağırlıklı olarak Kaş, Kalkan, Fethiye ve Bodrum bölgesinde yoğunlaşırken, daha sonrasında da neredeyse tüm turizm bölgelerine yayılmış durumdadır.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hijyenik koşullar nedeniyle bu dönemde parlama yaşayan sektör, ekonomik zorlukların artması ile beraber villa kiralama ekonomisinin büyümesinin de önünü açmıştır. Yabancı müşteri hedefleyen yüksek fiyatlı Otellerde aile tatiline güçleri yetmeyen yerli tatilcileri villa kiralamaya yöneltiyor. Ayrıca yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız da kendi ülkelerinde bu tatili gerçekleştirebilmek için yoğun ilgi göstermekte. Türkiye'de ki söz konusu pazarın, şu an da Avrupa ülkelerinde ki pazara neredeyse yetiştiği belirtiliyor.

Villa Kiralama modeli sayesinde Türkiye'de de milyarlarca liralık atıl durumda olan Villa Tipi ikincil konutların ve yazlıkların, bu şekilde kazandırılması, ekonomiye ve turizme de büyük katkı sağlamaktadır . Öyle ki bazı bölgeler sadece bu sektör sayesinde turizm ile tanışmış ve geçimini devam ettirmektedir. Sektörün şu anki büyüklüğü milyarlar ile ifade edilmektedir.

Balayı villasından Muhafazakar aileler için korunaklı villalara kadar seçenek mevcut "Villa Kiralama" modeliyle Lüks özel havuzlu villaların yanı sıra çeşitli kesimlere hitap eden özel dizayn edilmiş villalarda bulunmaktadır. Yeni evlenen çiftler için dizayn edilen "Balayı Villaları", muhafazakar yapıya sahip aileler için etraftan görünmeyen "Muhafazakar Villalar", Kış dönemlerinde tatil yapabilecek kişiler için "Isıtmalı Havuzlu Villalar" ya da doğa içinde tatil yapmak isteyen konuklar için "Özel havuzlu bungalov villalar" gibi bir çok seçenek vardır. Bu villaları tatil sürenize bağlı olarak minimum 3-4 geceden dilediğiniz kadar kiralayabilirsiniz.

Villa Kiralama Ltd. Şti. Kurucusu Erdal OKURGAN, muhabirimize, Türkiye'deki villa kiralama pazarının gelecek yıllarda milyarca liralık büyüklüğe ulaşarak yeni bir tatil seçeneği olarak pazara sunulacağını öngördüklerini söyledi.

Sektörde şu an 10,000'e yakın villanın bu sektöre hizmet verdiğini belirten Okurgan, ayrıca şunları kaydetti:

"Kiralık Villada Tatil ve Villakiralama.com ailesi olarak 13 yıllık mazimiz ile sektörün kurucu firmalarından biriyiz. Sektörde ilk olarak 20-30 villa ile çıktığımız yolda, şu an sadece Kalkan bölgesinde toplamda 5,000'e yakın villa ile birçok firma ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Sektörel olarak bizim öncülüğümüzde yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları ve diğer bölgelerin de bu sisteme dahil olması ile birlikte toplamda 10,000'e yakın villa sayısına ulaştık. Avrupa piyasasında önceleri İspanya ve Yunanistan 'ın elinde olan bu sektörü neredeyse başa baş hale getirdik, ülkemizi de bu destinasyonlar arasına soktuk ve yurt dışı piyasada da hala büyümeye devam ediyoruz. Pandemi sonrasında bilinirliği artan sektörümüz ile ilgili hedefimiz; yurt içindeki tüm tatil sektörünün de yüzde 20 ila 30'unun villa kiralama yöntemini tercih ederek sektörün değerini kat kat arttırmasıdır. Yeni yaptığımız çalışmalar ile tüm seyahat acentalarını da bizim aracılığımız ile satış noktası haline getirip tüm tatilcilere ulaşarak daha da büyümeyi planlıyoruz." dedi.



Detaylı Bilgi için;

Nihat MERT (Villa Kiralama Ltd.Şti. Operasyon Müdürü) 0 539 430 02 90

Erdal OKURGAN (Villa Kiralama Ltd.Şti. Genel Müdürü) 0 544 420 02 90

