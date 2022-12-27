Zincirler şimdi de ekmeğe el uzattı

Ekmek satışlarının yüzde 70'ine yakınını gerçekleştiren zincir marketlerin fiyatlar üzerinde baskı kurduğu iddia edildi. Ekmek Sanayicileri ve İşveren Sendikası Başkan Yardımcısı Abdullah Çerman, marketlerin tekel pozisyonunu ekmek satışında da kullandığını belirterek "Fırıncı esnafı para kazanamaz hale geldi. Markete girmek için çeşitli hizmet bedelleri ile ücretler talep ediliyor. Ayrıca belli şartlar sunuyorlar. Ekmeği normalde daha ucuza tüketmek mümkün ancak bu marketler nedeniyle bu mümkün olamıyor" dedi.

'HERŞEYİ BENDEN ALACAKSIN'

Konuyla ilgili bazı örnekler veren Çerman "Örneğin unu, mayayı, susamı tuzu o marketten almak zorundasınız. Üstelik piyasada bu ürünleri çok daha ucuza bulabilirken. Fırın ilaçlamalarını bile o marketin ürünleri veya alt şirketleri vasıtasıyla yapmak zorundasınız. Bu tüm piyasayı etkiliyor. Maliyetlerimizi yükseltiyor.

KAAN ZENGİNLİ