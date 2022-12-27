Fransız kumpası! Irkçı saldırının altından Türklere yönelik hain plan çıktı
Paris saldırganının ırkçı ve yabancı düşmanı olmasına rağmen, Fransız istihbaratı ve basını Türkiye'yi hedef gösterdi. Kandil ise terör yandaşlarına "Sokakları cehenneme çevirin, Türkleri hedef alın" talimatını verdi. Ankara, vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir saldırıya karşı Paris yönetimini uyardı.
Fransa'nın başşehri Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından, Türkler hedef gösterilmeye başladı. Saldırıyı bahane ederek Paris sokaklarını ateşe veren terör yandaşları, milyonlarca avroluk zarar verdi. Buna rağmen Fransız güvenlik güçleri kimseyi gözaltına almadı. 69 yaşındaki ırkçı ve yabancı düşmanı Fransız, ilk andan itibaren psikolojik sebeplerle sağlık kurumlarına yönlendirildi ve süreç bu yönde ilerlemeye devam ediyor.
TALİMAT KANDİL'DEN
Fransız istihbaratı ve basını saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlarken, terör yandaşlarının Paris'i ateşe vermeleri için talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıktı. Örgüt elebaşısı Cemil Bayık 'sokakları cehenneme çevirin' emrinin ardından bir sonraki aşamada 'Türkleri hedef alan misillemede bulunun.
YILMAZ BİLGENMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız