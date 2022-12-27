Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polis bıçaklandı
Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden bir polis bıçakla yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 09:13, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 09:14
Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı ürerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.
Zanlıyla polisler arasında çıkan arbedede bir polis şüpheli tarafından bıçaklandı.
Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız