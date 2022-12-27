Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı
Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 avukat gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 10:11, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 10:12
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu terör örgütünün avukatlar mahrem yapılanmasında oldukları iddia edilen 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 avukat yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız