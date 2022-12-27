Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 11:37, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 11:38
Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta işe gitmek üzere evinden çıkan icra memuru B.A. (54), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Bacaklarından yaralanan B.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız