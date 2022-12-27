Hastaneye başvuran 15 hastadan birisi koronavirüs

Havaların soğumasıyla birlikte her yıl görülen mevsim hastalıkları yeniden ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak geçirilen iki yıldan sonra, özellikle grip vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kış mevsimiyle birlikte gelen soğuk hava ve kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesi bu hastalıkların görülme sıklığını artırıyor.Üstelik gribin yanı sıra, daha ziyade çocukları etkileyen respiratuvar sinsityal virüs (RSV), soğuk algınlığına sebep olan rinovirüs ve COVID-19 da yaygın olarak görülen hastalıklar arasında.

Bu hastalıklardan bazılarının aynı kişide bir arada görülmesi ise hastalığın seyrini daha da ağırlaştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile müracaat edenlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri COVID-19" dedi.

Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

Hastalıkların en yaygın olan türünün influenza olduğunu söyleyen Koca, "Ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak COVİD şeklinde" açıklamasını yaptı.