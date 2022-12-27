Gaziantep'te ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 13:57, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 13:58
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nın gerçekleştirileceği binaya girmeye çalışan F.O'nun üstünü aradı.
F.O'nun üzerinde, sınavda kopya çekmek amacıyla kıyafetlerinin içine gizlenmiş kamera, wi-fi cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.
Zanlı hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız