HDP il binasına saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gencer ve avukatı hazır bulundu. Güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya Deniz Poyraz'ın ailesi ve avukatları katılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmanın bulunduğu cezaevi önüne geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyince mahkeme başkanı ile tartıştı.

"Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın" ifadelerini kullanan Tanrıkulu'nun telefon ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, Tanrıkulu'nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme başkanının kararı açıklayacaklarını bildirerek sanığa son sözünü sorması üzerine Gencer, "Kin tuttum, asla pişman değilim." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Gencer'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada artırım ve indirime gidilmedi.

Sanık ayrıca "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de bir iş merkezinin ikinci katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran 2021'de gelen Onur Gencer, burada Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.