Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı
"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 15:03, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 15:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından Ersoy'un fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız