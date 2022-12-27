FETÖ'ye yönelik 5 ildeki operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında faaliyette bulunduğu değerlendirilen, geçen yıllardaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO mülakat sınavlarına ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen tespitler doğrultusunda 5 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Amasya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ByLock içerikleri ile ifade ve teşhislerde adı geçen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ikisi öğretmen ve biri imam-hatip olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, "örgüt evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu belirlenen 4 şüpheliden daha önce ihraç edilen 1 hakim ve 1 vergi müfettiş yardımcısı ile 1 astsubay gözaltına alındı.

- Denizli ve Bolu'daki gözaltılar

Denizli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 avukat ve 1 hemşire; Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise yine örgütte faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri ihraç edilen doktor olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari 3 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.