2023 resmi tatil takvimi belli oldu
Yeni yıla adım adım yaklaşırken, 2023'teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor.
2023 yılında gerçekleşecek olan resmi tatillerin günleri belli oldu.
Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.
1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 29 Ekim gibi.
Daha az tatil yapılacak
Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak.
İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.
Öncesinde yani 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değil.
2023 resmi tatil günleri takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim PazarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız