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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 16:31, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 16:32
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğu ve 2023'e yönelik beklenti ve öngörülerin paylaşıldığı belirtildi.

Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak dış ticaret gelişmelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, "İhracat ve ithalatımızın yapısı ithal girdi kalemleri ve oranları tüm yönleriyle değerlendirilmiş; ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu bağlamda, yurt içindeki üretim ve ihracat süreçlerinde kullanılan ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme ve millileştirme odaklı uygulanabilecek yeni ve bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımların değerlendirildiği ve yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durulduğu bilgisine yer verildi.

Enerji alanında, dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanlarının görüşüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım alanında ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizi artıracak ve gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikalar tartışılmıştır. Bu kapsamda; iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikaları birlikte değerlendirilmiştir."

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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