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Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın; 'Temel beklentiyi asgari ücrete yapılacak olan iyileştirme açıklandıktan sonra etiketler bir anda değişti ve memur olarak ek zam bekliyoruz. Ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 17:15, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 17:47
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Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarımızı bir kez daha paylaştık. Memur işi yapan işçiler bunlar memur kadrosu bekliyor bu konudaki talebi aktardık. Kadroya geçen personelin emekli aylığı noktasında mağduriyet üretilmemesi hususunda genel yaklaşımımızı iletme imkanı bulduk. Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş fakat orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereyece kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge alabilmesi emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk.

"Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktardık"

Vergi matrahları konusunda kamu görevlileri olarak huzursuzluğumuz var. Çünkü aldığımız ücret bir taraftan geri düşüyor. Son bir kaç ay kamu görevlileri burada matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bu açıdan verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk.

"Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada"

Kamu görevlileri boyutuyla yaşadığımız ekonomik durumu, zorluğu ifade ettik ve özellikle büyükşehirlerde kira tutarlarının artık memurlar açısından kabusa döndüğünü, mevsimsel giderler, zorunlu harcamalar, sabit yerlerin belini büktüğünü biliyoruz. Memur artık büyükşehirlerden kaçmaya başladı. Kira ciddi anlamda zorluyor. Memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı tekrar ifade ettik. Bu konuda beklentimizi ortaya koyduk. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da aynı şekilde memurlar açısından da görülmesi gerektiğini belittik. Çünkü aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu, en düşük memur maaşını biz son toplu sözleşme ile önemli bir aşamaya taşımıştık fakat ekonomik göstergeler, alım gücü kaybı ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı ve 8 bin 39 TL en düşük memur maaşı. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk.

"Memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var"

Onun için toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini bazen baz alırdık dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde tahmin edilmeyen sonuçlarla karşılaşıldı. Bu açıdan istiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun.

"Memur olarak ek zam bekliyoruz"

Bunları Çalışma Bakanımız ile paylaştık. Memurların durumunun gerçekten zor olduğunu, en düşük memur maaşına tekrar dikkat çekerek bu konuda hiç vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini ifade ettik. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Ondan sonra hükümetin bu anlamda cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Dolayısıyla biz temel beklentiyi asgari ücrete yapılan iyileştirmenin piyasa gerçeklerini dikkate alarak yapıldığını, aynı piyasa bizim için de geçerli ve hatta şu an asgari ücrete yapılacak olan iyileştirme ifade edildikten sonra etiketler bir anda değişti. Bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek zam bekliyoruz. Oran konusunda tartışmalara girilmedi. Biz bu konuda asgari ücreti zorunlu kılan nedenlerin aynısının memurlar için de geçerli olduğunu ifade ettik. En düşük memur maaşına dikkat çektik. Ek zammın yapılması gerektiğini ifade ettik.

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