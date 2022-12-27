FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen firari bylock kullanıcısı Ç.Ö, yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 17:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 17:36
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen firari Bylock kullanıcısı Ç.Ö. isimli şüpheli yakalandı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız