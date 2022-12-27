SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ocak ayında yeni gelişmelerin de ele alınacağı bir toplantı yapacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 18:58, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 19:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "SMA Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı" konusunda bir açıklama yaptı.
Kurulun ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade eden Koca, bu toplantıda, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşündüklerini söyledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız