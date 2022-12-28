28 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/19.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, "İç Göç İstatistikleri, 2021" adlı haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
(Ankara/19.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor, İstanbulspor-Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/17.00/İstanbul/17.00/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka maçı yapılacak.
(Bursa/20.00)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası ve sezonun ilk yarısı Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-İlbank, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, PTT-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/13.00/13.00/14.00/16.00/Ankara/16.00/Bursa/18.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız