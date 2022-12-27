14 yıl sonra aydınlatılan cinayette öldürülen kişinin eşi ve kızı tutuklandı

Digor ilçesine bağlı Dolaylı köyünde yaşayan Şahmettin Baykız, 14 yıl önce ortadan kayboldu. 2008 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Baykız, aramalara rağmen bulunamadı. Yaklaşık 14 yıl sonra Baykız'ın evinin bahçesinde insan kemikleri bulundu. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Şahmettin Baykız'a ait olduğu ve cinayete kurban gittiği belirlendi.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada Baykız'ın eşi İ. Baykız (71) ile kızı E. Baykız'ın (36) da aralarında bulunduğu 14 şüpheli Kars, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Kars'ın Digor ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 12'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ. Baykız ve E. Baykız tutuklanarak cezaevine gönderildi.