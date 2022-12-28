28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 01:58, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 02:01
ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığı
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan ERTUĞRUL,
- Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda ÜNLÜ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe ÜZER,
- Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad KIRBAŞLIKARAOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
27 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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