Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi

Türkiye, yılın sonuna doğru Karadeniz'de 58 milyar metreküpü bulan yeni doğal gaz keşfi ile Türkiye Yüzyılı'na hızlı bir giriş yaptı. Bartın ile Zonguldak kıyı hattından 170 kilometre açıkta bulunan ve Sakarya gaz sahası içinde yapılan yeni doğal gaz keşfi detayları ile de söz ettirecek. Keşfin hikayesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılan Türkiye Yüzyılı Vizyonu toplantısı ile başlıyor.

SONDAJ BU SÖZLERLE BAŞLADI

Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyon çizilen lansmanla aynı dakikalarda Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusuna demir atıyor. Sondajda "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız" sözleriyle start alıyor. İki ay süren ve Karadeniz'de 3 bin 23 metreye inilen sondajın her metresi ayrı bir heyecan olarak geride bırakıldı. Her metre sondajla elde edilen veriler titiz bir incelemeden geçiriliyor. Delme işleminde kasımın ikinci haftasında mutlu sona ilişkin ilk emareler belli olmaya başlıyor.

NUMUNELER TESTTEN GEÇTİ

Derine indikçe yeni keşfin işaretleri alınan numunelerde görülmeye başladı. Yanlış bir heyecana yol açmamak için alınan numuneler önce Türkiye'de kapsamlı bir test sürecinden geçirildi. Keşfin sağlama alınması için bununla yetinilmeyerek yurt dışı laboratuvarlarla da çalışıldı. Türkiye yaptığı inceleme raporları dahil olmak üzere kuyudan alınan numuneleri ikinci ve üçüncü bir gözün de görmesi için uluslararası firmalara gönderdi. Bu firmaların yapmış olduğu değerlendirmeler de Türkiye'de yapılan çalışmalarla örtüştü. Takvimler aralık ortasını gösterdiğinde net 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi netleştirildi.

İLK MÜJDE ERDOĞAN'A

Keşfin netleştirilmesiyle birlikte ilk müjde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. İki ayı bulan çalışma süreci, elde edilen veriler ve test sonuçları anlatılarak müjde Erdoğan'la paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aldığı bilgileri önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle ardından da hafta başında Millete Sesleniş konuşmasıyla vatandaşlara duyurdu.

33 YILLIK GAZ GARANTİ

Karadeniz'de son keşifle birlikte Türkiye çıkaracağı gaz rezervini toplamda 710 milyar metreküpe yükseltti. Karadeniz gazı mart ayının sonlarında milli şebekeye bağlanarak konutlarda ilk kullanıma sunulacak. İzleyen yıllarda ise üretimi pik yapacak. Hesaplamalara göre Karadeniz'de keşfedilen gaz toplamda 33 yıl boyunca konutların kullanımına yeterli.

10'u üretim 3'ü keşif kuyusu

Sakarya gaz sahasında üretimde toplam 10 tane kuyu bulunuyor. Bunların yanı sıra Amasra-1, Tuna-1 ve Çaycuma-1 olmak üzere üç tane de keşif kuyusu yer alıyor. Bu kuyulardan çıkan gazlar 2 bin 200 metre denizin altında oluşturulan enerji üssüne oradan da Filyos'ta inşaatı tamamlanmak üzere olan işleme tesisine ulaşacak.

Merve Sefa Akıntürk