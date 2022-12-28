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Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş: Musk dokuzuncu ifşaatını yaptı

Elon Musk, 'Twitter Dosyaları' ismiyle sürdürdüğü ifşaatların 9.'sunu gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. Yayınlanan son seride ABD kurumlarının kelimenin tam anlamıyla Twitter'ı yönettiği görülüyor. İfşaatta Twitter bünyesinde FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon gibi devlet kurumlarıyla iş birliği içinde gözetim ve sansür uygulandığı ortaya konuluyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 08:55, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 07:28
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Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş: Musk dokuzuncu ifşaatını yaptı

Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ismiyle sürdürdüğü ifşaatların 9.'sunu serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. Musk, gazeteciler üzerinden yaptığı daha önceki ifşaatlarda, FBI ve CIA'in platforma müdahale ettiğini ve Pentagon'un psikolojik harp hesaplarını koruma altına aldığını ortaya çıkarmıştı. Yayımlanan son seride ise, ABD devlet kurumlarının kelimenin tam anlamıyla Twitter'ı yönettiği iddia edildi. Taibbi, Twitter hesabından, Twitter'ın FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını paylaştı.

YOĞUN İLETİŞİM

FBI'ın, Twitter üzerinden diğer devlet kurumlarını kapsayan geniş bir sosyal medya gözetimi ve sansür uygulamasına aracılık ettiğini öne süren Taibbi, söz konusu uygulamanın FBI'ın siber tehditlerle ilgilenen birimi Yabancı Etki Görev Gücü'nün (FITF) yanı sıra yerel polisler, medya ve farklı devlet kurumlarını da içerdiğini belirtti. Taibbi, Twitter'ın çok sayıda devlet kurumuyla yoğun bir iletişim ağı olduğunu kaydederek, 29 Haziran 2020 tarihinde FBI'ın San Francisco'daki ajanlarından Elvis Chan'ın bir Twitter yetkilisine, "Diğer devlet kurumunu" bir konferanstan haberdar edip, davet etmesine müsaade var mı?" diye sorduğu elektronik postayı yayınladı.

'AJAN' YÖNETİCİ

Chan'ın "diğer devlet kurumundan" kastının CIA olduğunu ifade eden Taibbi, ileti sayesinde eski Twitter yöneticilerinden birinin eski CIA ajanı olduğunun anlaşıldığını yazdı. Twitter üst yetkililerinin kendi aralarında eski bir CIA ajanının bulunduğundan haberdar olup olmadıklarını sorguladıkları mailleri de ifşa eden gazeteci, şirketin eski hukuk danışmanlarından Stacia Cardille'ın söz konusu ajandan haberdar olduğu ve "Bu konudaki sessizliğimin anlaşıldığını umuyorum" ifadesine yer verdiği e-postayı paylaştı.

DİĞER ŞİRKETLERLE DE TEMAS HALİNDE

Öte yandan ABD hükümetinin yalnızca Twitter ile değil, neredeyse tüm büyük teknoloji şirketleri ile sürekli temas halinde olduğunu iddia eden Taibbi, Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, Pinterest gibi şirketlerin de bunlar arasında yer aldığını savundu. Taibbi, Twitter yetkilileriyle FBI ve CIA arasında düzenli olarak görüşmeler yapıldığını gösteren mailleri yayımlayarak, özellikle FITF ile ayarlanan birçok toplantının "dış meselelerle" ilgili olduğunu belirtti. Ancak diğer taraftan Taibbi, resmi yetki alanı "yabancı etki, dış ilişkiler" olmasına rağmen FBI'ın San Francisco ofisinin eyalet hükümetlerinden yerel polis ağlarına kadar denetim mekanizmasını genişlettiğini kaydederek, ilgili maillerin ekran görüntüsünü paylaştı.

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