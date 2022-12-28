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Safahat Türkiye'nin belgeseli: Akif vefat yıl dönümünde anıldı

Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıl dönümünde, son günlerini geçirdiği Mısır Apartmanı'ndaki Hatıra Evi'nde anıldı. Milli Şair'in torunu Selma Argon Ersoy, "Safahat sadece bir şiir kitabı değil, bir belgeseldir, Türkiye'nin belgeselidir" diyerek gençlere Akif'i okumalarını tavsiye etti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 08:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 07:29
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Safahat Türkiye'nin belgeseli: Akif vefat yıl dönümünde anıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86. yılında çeşitli etkinliklerle yad edildi. İstanbul'daki anma programlarından birisi de şairin hayatının son günlerini geçirdiği Mısır Apartmanı'nda gerçekleşti. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen buluşmada Kur'an-ı Kerim okundu, şairin şiirleri seslendirildi. Anma etkinliğine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Milli Şair'in torunu Selma Argon Ersoy katıldı. Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nde, öğrencilerden Eray Bektaş, şairin "Ey Yolcu, Uyan!" şiirini seslendirdi. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Alp Ünsal İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu.

Program sonrası görüştüğümüz Argon, dedesinin son günlerinde bile gençlerle görüşmek istediğini söyledi. Onlara verdiği önemi ise şu sözlerle aktardı: "Doktorlar, dedemin yanına gençleri sokmak istemezmiş yorulur diye. Ama dedem, 'Gençler her zaman insanı rahatsız edebilir. Bırakın gelsinler' dermiş. Onlarla geleceği ve güzel şeyleri konuşup, nelerden geçtiğimizi, nasıl geleceğimiz olacağını anlattığını düşünüyorum."

SAFAHAT DERS KİTABI OLMALI

Konferans için gittiği şehirlerde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Selma Argon, gençlerin Akif Ersoy'u öğrenmek istediğinin altını çizerek "Mehmet Akif'i anlamak için Safahat'ı çok iyi anlamak lazım. Safahat biraz da onun kendi hayatıdır. Sadece bir şiir kitabı değil, bir belgeseldir, Türkiye'nin belgeselidir. Belki bin sene sonrasını anlatan bir belgeseldir. Bu yüzden Safahat'ın ders kitabı olmasını istiyorum. Konferanslara ilk başladığım dönemlerde Mehmet Akif'in Çanakkale şiirini nerede yazdığını soruyordum, çok az genç biliyordu. Ama bu onların kabahati değil, öğretilmediği için. Şimdi çok şükür Çanakkale şiirinin nerede yazıldığını, hangi duygularla yazıldığını, gönül gözünün açılıp ona oraların gösterildiğini artık çoğu genç öğrendi" dedi.

HATIRA EVİ'Nİ 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

  • İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Ersoy'un İstiklal Marşı'ndan ibaret bir isim olmadığını, bütün yaptıkları ve yaşantısının bir hülasası olduğunu dile getirdi. Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: "Mehmet Akif Ersoy aslında bir karakter ve bir ahlak abidesi. Yazdıkları, konuştukları ve yaşantısı arasında büyük bir uyum var. Geniş bir çerçevede karşılığının olması, yazdıkları ve yaşantısı sayesinde. Ersoy'u okurken tarihi, siyasi, sosyal, fikri, kültürel, edebi hatta gündelik yaşamı görürsünüz ve geleceğe geniş bir pencere açarsınız."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıl, açılan "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi"nin bir yılda yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Yılmaz "Burası uzun yıllar ihmal edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı kamulaştırarak hatıra evi olarak açtı. Açıldığı günden beri ziyaretçi yoğunluğu var. Burayı ziyaret edenler, Milli Şairimiz'le çok daha güçlü ve etkili bir bağ kuruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Şair'i yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yad etti. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anma mesajında "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Halime Kirazlı

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