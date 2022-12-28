Bu yıl işlerimiz yolunda gitti" dedi, çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi

Otomotiv devi Skoda'yı Türkiye'de temsil eden Yüce Auto'nun çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Konu ile ilgili Habertürk'e konuşan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, iddiaları doğruladı.

"BU KADAR GÜNDEM OLMASINA HAYRET ETTİM"

Başkan Yüce, yaptıklarının normal olduğunun altını çizerek, "Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına da hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik" dedi.

"BU YIL İŞLERİMİZ YOLUNDA GİTTİ, BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Yüce Auto'nun 120 çalışanının hepsine 25 maaş ikramiye verdiklerini belirten Ahmet Yüce, "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı. Yüce konuşmasında geçen yıl da çalışanlarına 15 maaş ikramiye verdiklerini dile getirdi.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.