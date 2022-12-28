Taksi krizi çözülemiyor! Taksiciler, yolcuyu 'bahşişe' bağladı
Vatandaşın taksi çilesi bitmiyor. 'Yakın mesafeye gitmem', 'trafiğe giremem' gibi sebeplerle vatandaşı mağdur eden taksiciler, şimdi de fiyata göre müşteri seçmeye başladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 07:59, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 08:01
Aplikasyon üzerinden taksi çağırma uygulamalarındaki 'bahşiş' ve 'taksimetre aç-gel' butonları piyasayı altüst etti. Ekstra ücret ödemek istemeyen vatandaşlar, taksi bulmakta zorluk çekmeye başladı. Şoförü tabiri caizse rüşvet vererek çağıran kişiler diğer taksi kullanıcılarını mağdur ediyor.
Uygulamadan çağırdığınız taksici, hiçbir sebep göstermeksizin yolculuğu iptal edebiliyor. Çünkü uygulama üzerinden kendisine daha iyi para teklif ediliyor.
KAAN ZENGİNLİurum açın. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız