Taksi krizi çözülemiyor! Taksiciler, yolcuyu 'bahşişe' bağladı

Aplikasyon üzerinden taksi çağırma uygulamalarındaki 'bahşiş' ve 'taksimetre aç-gel' butonları piyasayı altüst etti. Ekstra ücret ödemek istemeyen vatandaşlar, taksi bulmakta zorluk çekmeye başladı. Şoförü tabiri caizse rüşvet vererek çağıran kişiler diğer taksi kullanıcılarını mağdur ediyor.

Uygulamadan çağırdığınız taksici, hiçbir sebep göstermeksizin yolculuğu iptal edebiliyor. Çünkü uygulama üzerinden kendisine daha iyi para teklif ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ

urum açın.