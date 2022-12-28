Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 09:01, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 09:01
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız