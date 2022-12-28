Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
Yazılımcı ordusu tamam
Yazılımcı ordusu tamam
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi- Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 09:02, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 09:03
Yazdır
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.

Kanunla Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu kanıtlayan bilgi ve belgeleri ilgisine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi veya Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne kontrol edilmek üzere sunmaları şart olacak.

İlgili kuruluşça yapılan denetimde bahse konu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

Maddenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları zamanında yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylelikle kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana sözleşmelerinde işletme hakkı sürelerinin uzatılması hariç herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sadece ek sözleşme bedelleri; adil, şeffaf, kontrol edilip denetlenebilir bir şekilde tüm yatırımcılar için aynı koşullar çerçevesinde belirlenerek ek sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir."

- Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularına katkı

BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz konusu sağlık hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik de düzenleme gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2013'ten önce, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

- "Toplayıcı" ve "Toplayıcılık" tanımı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "toplayıcı" ve "toplayıcılık" tanımı yapıldı.

Buna göre, "toplayıcı", "Bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi"; "toplayıcılık" ise "Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini" ifade edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim veya üretim programlarını yönetecek, söz konusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütecek ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına veya tedarik lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek.

- Kamu görevlileri sendikaları üyelerine destek

Kanunla, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği verilecek.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi yapılacak.

Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.

- Geçmiş dönem TEDAŞ borçlarına yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getirildi.

Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alındı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Araç muayenesi çilesi... Zam öncesi sistem kilitlendi
Araç muayenesi çilesi... Zam öncesi sistem kilitlendi
2022'de en çok yerli filmler izlendi: İkinci sırada Eren var
2022'de en çok yerli filmler izlendi: İkinci sırada Eren var
Türkiye'den getirilen ilaçlar sayesinde Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü
Türkiye'den getirilen ilaçlar sayesinde Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü
Taksi krizi çözülemiyor! Taksiciler, yolcuyu 'bahşişe' bağladı
Taksi krizi çözülemiyor! Taksiciler, yolcuyu 'bahşişe' bağladı
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı

Bu Habere Tepkiniz

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
Yeni yılın ilk tatil fırsatı

Yeni yılın ilk tatil fırsatı

https://www.maythermal.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=web_mobil_advertorial&utm_term=ilk_firsat
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Memurlara ek zam yapılacak mı?

Memurlara ek zam yapılacak mı?

Memurlara ek zam yapılacak mı? Sürpriz gelişme için toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyetiyle görüşüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ünlü isim Umre'ye gitti!

Ünlü isim Umre'ye gitti!

Yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesi ile birlikte Umre'ye gitti. Annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Ergen, Umre'den paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.