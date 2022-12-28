İstanbul'un adliyeleri Türkiye'nin yargı gündemini belirledi

Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda dava ve soruşturmanın görüldüğü İstanbul'daki adliyeler, 2022 yılında gündemin ilk sıralarındaki yerini aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, bu yıl kentteki 3 büyük adliye ve adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilen Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonlarda Türkiye ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava görüldü. Söz konusu davaların çoğu karara bağlanırken, devam eden davalar ve yürütülen soruşturmaların yeni yılda da kamuoyunun gündemini etkilemeyi sürdürmesi bekleniyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve ülke gündemini etkilemesinin yanı sıra uluslararası medya tarafından da yakından takip edilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı 9'u firari 17 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 25 Nisan'da hükmünü açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve tutuklanmalarına, aralarında Henri Barkey ve Can Dündar'ın da bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki Pinhan Restoran'ı gizli toplantılar yapmak için karargah olarak kullandıkları ve himmet gelirlerini sisteme soktukları iddiasıyla 39 sanığın yargılandığı dava, 20 Temmuz'da karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 39 sanıktan 9'unun 2 yıldan 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, 18 sanığın beraatine, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

- ByLock lisans sahibi Keynes hakkındaki dava

ABD vatandaşı olduktan sonra "Alpaslan Demir" olan ismini değiştiren, FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada mahkeme, 7 Eylül'de kararını açıkladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir süre tutuklu kaldıktan sonra celse arasında tahliye edilen David Keynes'in ABD'den gönüllü olarak gelmesi, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli mahiyette bilgi vermesini dikkate alarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş, 11 Mart'taki ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan'da durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 milyon liralık tazminat davası karara bağlandı. 26 Mayıs'ta görülen davada Kılıçdaroğlu 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, 14 Aralık'ta karara bağlandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da verdiği kararı kısmen bozarken, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen cezaları onadı. Onama kararı üzerine Kaftancıoğlu, 31 Mayıs'ta cezaevine gönderildi ve aynı gün tahliye oldu.

Kaftancıoğlu'nun "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davaya, 7 Şubat 2023'te İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Başak Cengiz'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına 25 Şubat'ta başlandı. Sanık 22 Nisan'daki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalara ilişkin her iki tarafın da yaptığı temyiz başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedildi.

Metro'da kadın yolculara bıçak çekip tehdit eden sanık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 suçtan toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Bu kapsamda yargılanan sanık Emrah Yılmaz'la ilgili 11 Ekim'de kararını açıklayan mahkeme, sanığın 11 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Pendik'te bebeğini terk eden Ebru S. ilk kez hakim karşısına 28 Nisan'da çıktı. 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık 13 Ekim'de görülen karar duruşmasında 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi çıkarıldıkları hakimlik tarafından 21 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 12 Temmuz'da verdiği kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle aralarında Öksüz'ün kayınbiraderinin de yer aldığı 4 tutuklu sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararları hukuka uygun buldu.

- Sanık sayısı fazla olan davalar Silivri'de görüldü

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Mahkeme Adnan Oktar ile birlikte Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" gibi suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Davada, diğer sanıklar hakkında da "örgüte üye olma" ve benzeri suçlardan değişen sürelerde hapisle cezaları verilmesine hükmedildi.

"Terör örgütü DHKP/C üyesi veya yöneticisi oldukları" iddiasıyla, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 22 avukatın yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanık Selçuk Kozağaçlı'yı "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl cezaya çarptıran mahkeme, sanık Barkın Timtik'e "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, başka suçlardan da 8,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanık diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezası verdi.

- Şarkıcı Gülşen'in yargılaması sürüyor

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, avukatının itirazı üzerine 29 Ağustos'ta ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Savcılığın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açtığı dava kapsamında 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Gülşen, savunma yaptı. Dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma, 1 Mart'ta yapılacak.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve beraberindeki 2 kişi, 22 Aralık'ta hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Al Sumaidai'nin eşi tutuklu sanık Makaram Taha Ali Ali'nin tahliyesine, diğer 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

- TÜGVA temsilciliği önüne bomba koyan sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan Besra Yalçın hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 24 Kasım'da hakim karşısına çıkan sanık, hakkındaki suçlamayı reddetti, duruşma 9 Şubat'a ertelendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazetede yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki duruşmasında, savcılık Başbuğ'un iddianamede istenen suçtan cezalandırılmasını istedi. Duruşma 14 Şubat'a ertelendi.

- İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı soruşturması sürüyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yerine patlayıcı maddeyi bıraktığı tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bombalı saldırıyı "Hacı" kod adlı YPG'nin üst düzey sorumlusunun organize ettiği, şüpheli Ahlam Albashır'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine İdlib'e gidip irtibatlandığı firari şüpheli Bilal Hassan'la birlikte kaçakçılar vasıtasıyla sınırdan geçerek 4 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İmar izni için yapılan başvurularda "bağış" adı altında para aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda aralarında İlyas Saral ve Erdal Acar'ın da bulunduğu 169 kişi hakkında hazırlanan iddianame kapsamında dava açıldı.

İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER ile İBB çalışanı 23 sanık hakkında, PKK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet sırasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı iddiasıyla iddianame düzenledi.

İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği iddiasıyla açılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

- TTB Başkanı Fincancı hakkındaki terör davası

Terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda TSK'ya yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Büyükçekmece'de 10 Mart 2017'de helikopterin televizyon kulesine çarparak düşmesi sonucu 2 pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, kuleyi yapıp işleten firmanın 3 yetkilisinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi olayına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7'si tutuklu 20 sanık hakkında Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

- Kaldırım taşıyla 36 milyon dolarlık dolandırıcılık davası

Çin'de faaliyet gösteren İsviçre merkezli firmayı, saf bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen 16 sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından 33 yıla kadar değişen oranlarda dava açıldı. Sanıkların yargılamaları Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına 5 Mayıs da başlandı.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başavcılığınca Olur hakkında, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi 6 Ekim'de tutuklandı.

-TFF binasına saldırıya 15'er yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında ayrı ayrı 285 yıla kadar hapis cezası istendi.

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezası ile yargılanmalarına Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

- Darbe girişimine ilişkin yargılamalar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 138 askerin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, 42 sanığı hapis cezasına çarptırırken, 23 sanığın beraatine karar verdi. 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veren mahkeme, tutuklu 5 sanığın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtayın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 37'si askeri öğrenci 38 sanığın, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılandığı davada mahkeme hükmünü açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 25'ini "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan 12'sini "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bir sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

- Bozulan ve ayrılan dosyalar yeniden görülüyor

İstanbul'da FETÖ'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 68 sanığın davasında ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yücel Bilgiç, Polat Kongur, Tolga Güzeltaş ve Erol Demirhan'ın dosyasının tefrik edilmesine karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli askerler ile onlardan sorumlu sözde "mahrem imam" konumundaki sivillerin yargılandığı davayı inceleyen Yargıtayın bozma kararı vermesinin ardından 26 sanığın yeniden yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

FETÖ'nün talimatıyla "İstanbul'daki askeri casusluk" soruşturmasında usulsüzlükler yaparak çok sayıda askeri personelin mağduriyetine sebep oldukları iddia edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.