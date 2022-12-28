Tarih öğretmenlerine verilmek üzere hazırlanan eserlerin tanıtıldığı, "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı" töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında, okullarda görev yapan tarih öğretmenlerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan eserler dağıtılacak. Protokol çerçevesinde, 81 şehirde il temsilcisi olarak belirlenecek 81 tarih öğretmeni, tarih eğitimi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak.

Protokol töreninde konuşan Bakan Ersoy, müzeler, kültür sanat merkezleri ve kütüphanelerde okuma alışkanlığı kazandırabilmek, farklı alanlarda teorik ve pratik eğitim sunan atölyeler gerçekleştirmek gibi projelerle çocuklar ve gençlerin bireysel gelişimlerine destek sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2023'e kadar 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesinde Atatürk Kitaplığı açmayı hedeflediklerini, bu ay itibarıyla söz konusu kitaplıkların 19'unu açtıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün, tarihe sahip çıkma ve hayatını bu yola vakfetmiş öğretmenlere destek olma düşüncesinden doğduğunu belirten Ersoy, "13 Nisan 2022 yılında imzaladığımız protokolle bu düşünce eyleme dönüştürülmüş, Türk Tarih Kurumu nezdinde genç nesillerin, araştırma ve sorgulama kültürüne sahip olmasına katkıda bulunmak, tarih öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine akademik destek sunmak hedefleriyle çalışmalara başlanmıştır." şeklinde konuştu.

Ersoy, 81 ilden 81 tarih öğretmeninin Türk Tarih Kurumu Tarih Öğretimi Destek Projesi il temsilcisi olarak belirlendiğini aktararak, "Bu öğretmenlerimiz tarih eğitimiyle ilgili yapılacak etkinliklerde illerinde koordinasyon sağlamakta ve yapılacak faaliyetlerin tarih öğretmenlerine duyurulmasına yardımcı olmakta." dedi.

Bakan Ersoy, belirtilen amaçlar doğrultusunda 2022 yılında 8 etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

- Tarih öğretmenlerine 3 eser dağıtılacak

Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı projesi kapsamında güzel bir adım atıklarını belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Kurumumuz yayınlarından, Prof. Dr. Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı ve Kazım Özalp'in iki ciltlik Milli Mücadele isimli eserlerini ülkemizde görev yapan yaklaşık 20 bin tarih öğretmenimize hediye diyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında tarih öğretmenlerimize karşı vefa ve minnet duygularımızı bu şekilde biraz olsun ifade edebileceğimizi umuyorum. Onların şahsında, bilginin ve bilimin kapılarını açan bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

- "Okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı"

Protokol töreninde konuşan Bakan Özer ise Türkiye'nin eğitimde evrenselleşme, kitleselleşme evresini son 20 yılda tamamladığını anlatarak, "İlk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu kolay olmadı." diye konuştu.

Özer, okul temelli şekilde eğitimde kaliteyi sürekli artırmayı ve okullar arası başarı farkını azaltarak fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'deki öğrenci ve öğretmen sayısının toplamının, çoğu ülkenin nüfusundan çok daha fazla olduğuna değinen Özer, şöyle konuştu:

"19 milyon 150 bin öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. İşte bu okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktıktan sonra birinci vazife, kaliteyi sürekli iyileştirmek, güvence sistemini tesis ederek her geçen gün dünden daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. İkincisi ise sadece akademik olarak becerikli nesiller değil, kültürünü, tarihini özümsemiş, tarihsel sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır nesiller yetiştirmek. Bakanlık olarak gerçekten tüm birimlerimizle birlikte çok yoğun şekilde çalışıyoruz."

- "2021 itibarıyla kütüphanesi olmayan okulumuz yok"

Bakan Özer, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığıyla "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesini başlattıklarını hatırlattı.

Proje kapsamında iki aylık sürede 16 bin 361 kütüphane yapıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"2021 yılı itibarıyla eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz yok. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte kütüphanedeki kitap sayısını artırmak için seferberlik başlattık. Bu proje başladığı zaman kütüphanelerdeki kitap sayımız 28 milyondu, hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba ulaşan bir eğitim sistemine sahip olmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitap olan kütüphanelere sahip olduk. Yani öğretmen-öğrenci başına 1,6 kitap düşerken, yıl sonu itibarıyla öğrenci başına 6,3 kitap düşmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

Okul yöneticilerine yönelik kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerler serisini başlattıklarını da ifade eden Özer, "Her şey okulda olup bitiyor. Mayıs ayında başlattığımız üç günlük bu seminerlere 4 bine yakın okul yöneticimizi davet ettik. İnşallah 2023 yılında tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da buluşturacağız." dedi.

Bakan Özer, 20 bin tarih öğretmeninin tamamının bu seminer kapsamına alınacağını, bu çalışmanın da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacağını bildirdi.