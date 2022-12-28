'İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile yılda 109,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız'

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'nin, Avrupa'yı Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli kara, deniz, demir yolu ulaşım ağları güzergahında yer aldığına dikkati çekerek, "Büyük metropollere yakınlığı, Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, şehrin sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu." ifadesini kullandı.

Kandıra'nın, İstanbul ve Kocaeli için önemli bir turistik cazibe merkezi konumunda olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk defa Kandıra'da hayata geçirilecek Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik potansiyelinin artmasının beklendiğini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışlar yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu 58,9 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli', bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında ilk olarak TEM Otogar K-1 Köprülü Kavşağı'nı içeren 4,2 kilometrelik kesimi, 3 kilometrelik Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye varyantı ile 4 kilometrelik Cezaevi varyantını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yolun Çayırköy-Çubuklubala arasında kalan 6 kilometrelik kısmını da tamamlayarak toplam 17,2 kilometrelik kesimini açtık. Açılışı yapılan kesimlerde toplam 1046 metrelik 8 köprü, 264 metrelik 6 altgeçit, 4 bin 86 metrelik 47 menfez ile TEM Otogar K1, Gölkent, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Cezaevi Giriş, Cezaevi Çıkış kavşakları olmak üzere 6 farklı seviyeli kavşak yer aldı."

Karaismailoğlu, projeyle şehrin merkez ilçesi olan İzmit'in, Kandıra ilçesine ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden Karadeniz kıyısı boyunca uzanan turizm merkezlerine bölünmüş yol standardında bağlanacağının altını çizerek, ayrıca projenin tamamlanmasıyla bölgede yapımı planlanan limanlar ve sanayi tesislerine de yüksek standartlı bir bağlantı sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Projenin, "Kuzey Marmara Otoyolu", "Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D020 aksı", "TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu" arasındaki bağlantıyı sağlayan ana güzergahlardan biri olması bakımından önem taşıdığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Proje başta ağır vasıta olmak üzere yoğun trafiğe hizmet veren güzergahın trafik hacmini rahatlatmaktadır. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 1,2 kilometrelik kısalma sağlanacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya indirilecek. Böylece, zamandan 84 milyon lira, akaryakıttan 25,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 109,2 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 5 bin 356 ton azaltılacak."