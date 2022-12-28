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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin 'Kadın Eylem Planı'nı açıkladı

"Kadınların mutlu, özgür ve eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez. Onun için kadının siyasi ve ekonomik gücüne güç katmaya hazırlanıyoruz ve bunu başaracağız"- "(Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi) Gayet doğal olan liderler arasındaki görüşmelerin sürekli bir sorun kaynağı, sorun çözümü olarak konumlandırılmasını, liderlerin her görüşmesine farklı anlamlar yüklenmesini doğru görmüyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 13:58, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 14:04
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin 'Kadın Eylem Planı'nı açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadınların mutlu, özgür ve eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez. Onun için kadının siyasi ve ekonomik gücüne güç katmaya hazırlanıyoruz ve bunu başaracağız." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlenen "Kadın Eylem Planı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, parti olarak 19'uncu eylem planıyla kamuoyunun karşında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin çözümlerini çalışıp, bütçesini, takvimini detaylarıyla ortaya koyan ve bunları "eylem planları" adıyla açıklayan ilk parti olduklarını belirten Babacan, DEVA Partisi'nden önce siyasette böyle detaylı çalışmaların olmadığını ifade etti.

Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden iş hayatına, yargıdan sanata kadar her alanda kadın odaklı bir dizi çözüm geliştirdiklerini kaydeden Babacan, "Bizim çok net bir hedefimiz var, kadın-erkek eşitliğini sözde değil özde yaşatmak. Her alanda ama her alanda kadının eşit ve güçlü olması için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Hukuksuzluktan, şiddetten kurtuluşun yolunun kadınların emeği, ekonomik krizden kurtuluşun yolunun kadınların aklı olduğunu dile getiren Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgür ve zengin Türkiye'nin yolu kadın-erkek, genç-yaşlı topyekun birlikte çalışmaktan geçer. İşte tam da bu nedenle, kimseyi geride bırakmayacağız, bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Kadın hakları üzerinde tepinen siyaseti görüyorsunuz. Belli ki seçimi kaybedeceğini anlayanlar 'Türkiye'yi kadınlar üzerinden kutuplaştırırsam kazanır mıyım?' hesabı yapıyor. Bunlar siyasi tarihimiz boyunca benzerlerini gördüğümüz hamleler. Bunlar, seçimlere 3-5 ay kala yapılan siyasi mühendislikler. Ama şimdi ben soruyorum, aklınıza şimdi mi geliyor başörtüsü ile ilgili düzenleme yapmak? Kadınların mutlu, özgür ve eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez. Onun için kadının siyasi ve ekonomik gücüne güç katmaya hazırlanıyoruz ve bunu başaracağız."

- "İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz"

İktidara geldiklerinde seçimden sonra hemen İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceklerini bildiren Babacan, kreşten son mezuniyetine kadar her alanda kız çocuklarının yanında duracaklarını söyledi.

Kadınların hem çalışma hem de ücretlendirme şartlarını iyileştireceklerini ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Eşit işe eşit ücret anlayışına göre tedbir alacağız. Kadının iş yerinde maruz kaldığı mobbingi önlemeye yönelik de ciddi düzenlemeler yapacağız. İşletmelerin kendi çalışanları için kreş açmalarını teşvik edeceğiz. Kreş açmayan ya da açık kreşlerle sözleşme yapmayan iş yerlerine yaptırımlar uygulayacağız. Kadınlar sosyal devlet dışında hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir gruba ihtiyaç duymayacak. İhtiyacı olan ailelere 'asgari gelir desteği' sağlayacağız. İhtiyacı olan hanelerde yeni doğan bebeklerin mamasını, sütünü, bezini biz karşılayacağız. Türkiye mutlu kadınların ülkesi olacak."

Babacan'ın konuşmasının ardından DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, eylem planının detayları hakkında bilgi verdi.

- Soruları yanıtladı

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü görüşmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Gayet doğal olan liderler arasındaki görüşmelerin sürekli bir sorun kaynağı, sorun çözümü olarak konumlandırılmasını, liderlerin her görüşmesine farklı anlamlar yüklenmesini doğru görmüyorum. 6 ayrı parti var, tabii ki görüş farklılıkları olacak ama bu görüş farklılıklarını bazen liderler, bazen de komisyonlar oturup konuşa konuşa çözüyoruz. 'Altılı masa çatladı, dağılacak', hiç bu tür laflara prim vermeyin çünkü şu anda Türkiye'deki iktidarın tek alternatifi bu altılı masadır. Bütün bu tartışmaları yapanlara diyorum ki 2018'e bakın ders alın, aynı hataları tekrar etmeyelim. Altılı masa olarak ortak bir adayla, ortak bir politika setiyle bu seçimlere hep beraber hazırlanalım."

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ali Babacan, teklifte bazı hatalar gördüklerini belirterek, "Temel haklar bir referandum konusu haline getirilmemeli." ifadesini kullandı.

Çocuk istismarı ile ilgili bir soru üzerine de Babacan, "Bu çocuk istismarı ile mücadele çok çok önemli ama çocuk istismarını sadece belli yapılarla özdeşleştirmeyi de ben doğru bulmuyorum, çocuk istismarına karşı mücadele edilecekse her yerdeki çocuk istismarı ile mücadele etmek lazım. Devletin de elindeki denetim mekanizmasını adamakıllı kullanması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi çalışmalarına ilişkin soru üzerine Babacan, şunları kaydetti: "Biz kendi içimizde başlattık. Altılı masada başlamadı henüz. DEVA Partisi içinde bir istişare süreci başlattık. Çok sistematik bir şekilde yürütüyoruz. Masada çatlak falan, ben böyle şey beklemem. Altılı masa boşuna kurulmadı, seçimi kazanmanın yolu işbirliğinden geçiyor. Mevcut sistemde seçimi kazanıp sonra sistemi değiştirmek gerekiyor. Bunun yolu işbirliği, biz Türkiye kazansın istiyoruz. 6 partiden her birinin Türkiye kazansın diye hareket etmesi gerek."

Babacan, bir soru üzerine, "Çoklu aday, ortak aday belirlemeyi becerememek demek bana göre." değerlendirmesini yaptı.

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