Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 14:15, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 14:09
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları", yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişiyi Edirne bölgesinde yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız