Oğlu tarafından sırtından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 16:35, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 16:36
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'ta yaşayan B.K. ve oğlu F.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan B.K, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız