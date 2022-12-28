'Süper grip' kırıp geçiriyor, 1 ay sürüyor

Mevsim geçişlerinin yanı sıra Samsun'da etkili olan süper grip vakaları hastanelerin polikliniklerinde ve acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Etkisi normal gribin aksine 1 aya yakın süren süper grip vakalarının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden uyarılar geldi. Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yüzde 30 oranındaki hasta yoğunluğundaki her 3 hastadan 2'sinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle poliklinik ya da acil servislere başvurduğunu ifade etti.

"Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttı"

Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğunun yüzde 30 arttığına dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Son 2-3 aydır acil servislerimiz ve polikliniklerimizde solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir artış mevcut. Buna baktığınızda hem influenza grip vakalarının hem de RSV virüsünün arttığını görüyoruz. Bu vakaların hepsinin bir arada olması adeta bir 'süper grip' mantığında çalıştığını görmekteyiz. Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 30'un da her 3 hastadan 2 tanesinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle geldiğini görüyoruz" dedi.

"Grip olan çocuklar maske takıp, kendilerini izole etsinler"

Vakaların büyük bir kısmını çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Muhammet Ali Oruç, "Daha önceden de mevsimsel grip hastalıklarını görüyorduk. Mevsimsel değişikliklerde yoğunluk görülüyordu. Bugünde de gördüğümüz okullardaki çocuklarımız olsun, kronik hastalıklı vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olsun grip vakalarının biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Uyarımız; çocuklarımız grip olduklarında kendilerini izole edip, maske kullanmalarını istiyoruz. Yaşlılarımızın eğer hastalarsa istirahat ederek, tedavilerini alarak hızlı bir şekilde gripten kurtulmalarını istiyoruz. Semptomu olan hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurarak tedavilerini almalarını ve bu dönemde başkalarına bulaştırmamalarını istiyoruz. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu.