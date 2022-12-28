Bahçeli'den CHP'ye Karadeniz doğal gazı tepkisi

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 2023'e dev umutlarla, dalga boyu yüksek heyecanlarla, her gün bir yenisine şahit olmaktan bahtiyarlık duyduğu müjdelerle girdiğini belirtti.

Bahçeli, "Ayaklarımıza vurulan paslı zincirler kırılıyor, engeller anbean kaldırılıyor, toplumsal rahatlama ve milli huzur gittikçe kökleşiyor. 2023'te sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğinin öğrenildiğini belirten Bahçeli, bu gelişmeden sevinç duyduklarını vurguladı.

Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığının netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları ifade etti:

"Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğal gaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında keşfedilen doğal gaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye'nindir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.

Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir."

- "Husumet cephesini anlaşılan deliye çevirmiştir"

Hürmet ve rahmetle yad ettikleri Yusuf Has Hacib'in, "Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik." sözünü anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye muhaliflerinin hal-i pürmelali budur. CHP'nin bir Grup Başkanvekili, doğal gaz keşfiyle ilgili demiş ki 'Bu yalana inanan var mı?' Halbuki yalancı kendisidir. Bir kısım gazetelerin bugünkü manşetleri de şöyledir: Yıllardır aynı gazı, aynı petrolü buluyoruz. Uzmanlar müjdeye inanmadı, 'geçerliliği yok' dedi.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile Gabar Dağı'nda tespit edilen petrol Türkiye'nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir.

Madem doğal gaz keşfine 'yalan' diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."

- "Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır"

Bahçeli, Yusuf Has Hacib'in "Dilinden çıkarma yalan sözü, yalan söz ucuzlatır insanı." sözünü naklederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğal gazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğal gaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?

Bilinmelidir ki kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır.

Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır."