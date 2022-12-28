Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla üçlü formatta yapılan toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 18:07, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 19:43
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.
Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız