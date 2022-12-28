Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza
Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 19:46, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 19:46
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız