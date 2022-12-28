İTO Başkanı Avdagiç: EYT'nin organizasyonel planlaması içindeyiz

Avdagiç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EYT'nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

İşletmelerin EYT sürecini en uygun şekilde yürüteceğini belirten Avdagiç, "Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.