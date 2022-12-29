TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam

Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması için TBMM'den kanun çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle 3 Ocak'a kadar çalışmalarına ara verilen TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri emekli maaşları ve EYT olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına son altı ayın enflasyonuna göre yapılacak zam oranı da belli olacak. Yapılan tahminlere göre emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 16-17 civarında bir artış yansıyacak. Ancak sadece bu zamla yetinilmeyecek. Maaşlara refah payının da eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajların da emekli maaşlarının sadece enflasyon oranı ile sınırlı kalmayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ